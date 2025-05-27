Ливерпуль выступил с заявлением после трагедии на чемпионском параде
В понедельник, 26 мая, прошел чемпионский парад Ливерпуля в связи с победой в АПЛ.
Во время праздника произошел ужасный инцидент - автомобиль наехал на людей. Полиция уже задержала человека, который совершил данное преступление.
Ливерпуль отреагировал на трагедию, сделав заявление:
"Мы находимся в прямом контакте с полицией Мерсисайда по инциденту на Уотер-стрит, который произошел в конце парада трофеев сегодня вечером. Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого серьезного инцидента. Мы будем продолжать оказывать нашу полную поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом".
We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025
Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.
We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL
К расследованию привлекли департамент по борьбе с терроризмом. Сотрудники департамента расследуют все возможные мотивы действий задержанного.
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