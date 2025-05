Ливерпуль выступил с заявлением после трагедии на чемпионском параде

В понедельник, 26 мая, прошел чемпионский парад Ливерпуля в связи с победой в АПЛ.

Во время праздника произошел ужасный инцидент - автомобиль наехал на людей. Полиция уже задержала человека, который совершил данное преступление.

Ливерпуль отреагировал на трагедию, сделав заявление:

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL