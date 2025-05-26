Полиция задержала человека, который въехал в толпу фанатов Ливерпуля
Трагедию совершил 53-летний мужчина.
Полиция Мерсисайда сделала еще одно заявление о трагедии на чемпионском параде в Ливерпуле.
В правоохранительных органах сообщили, что задержали преступника. В толпу врезался 53-летний житель города.
«Мы можем подтвердить, что арестованный мужчина — 53-летний белый британец из района Ливерпуля.
Продолжается тщательное расследование с целью установления обстоятельств, приведших к столкновению».
К расследованию привлекли департамент по борьбе с терроризмом. Сотрудники департамента расследуют все возможные мотивы действий задержанного.
Напомним, что в ходе инцидента на чемпионском параде Ливерпуля пострадало много людей.
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