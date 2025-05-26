Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Чемпионский парад Ливерпуля по случаю завоевания титула АПЛ был омрачен ужасным происшествием.
Автомобиль, проезжавший по одной из улиц города, врезался в толпу фанатов. Ряд людей получили повреждения, степень травм и количество пострадавших пока неизвестны.
Полиция оцепила место трагедии и задержала человека, который въехал в толпу.
"Сейчас мы работаем над сообщениями о дорожно-транспортном происшествии в центре города.
К нам обратились сегодня, 26 мая, в 18:00, после сообщений о том, что на Уотер-стрит автомобиль сбил нескольких пешеходов.
Автомобиль остановился на месте происшествия, а мужчина был задержан.
Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления", - говорится в заявлении правоохранительных органов.
Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Ливерпуля Алиссон прокомментировал завоевание чемпионства.
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