Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Страшный инцидент произошел во время празднований.

Чемпионский парад Ливерпуля по случаю завоевания титула АПЛ был омрачен ужасным происшествием.

Автомобиль, проезжавший по одной из улиц города, врезался в толпу фанатов. Ряд людей получили повреждения, степень травм и количество пострадавших пока неизвестны.

Полиция оцепила место трагедии и задержала человека, который въехал в толпу.

"Сейчас мы работаем над сообщениями о дорожно-транспортном происшествии в центре города.

К нам обратились сегодня, 26 мая, в 18:00, после сообщений о том, что на Уотер-стрит автомобиль сбил нескольких пешеходов.

Автомобиль остановился на месте происшествия, а мужчина был задержан.

Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Ливерпуля Алиссон прокомментировал завоевание чемпионства.

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