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Футбол

Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Страшный инцидент произошел во время празднований.
Вчера, 21:20       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Чемпионский парад Ливерпуля по случаю завоевания титула АПЛ был омрачен ужасным происшествием.

Автомобиль, проезжавший по одной из улиц города, врезался в толпу фанатов. Ряд людей получили повреждения, степень травм и количество пострадавших пока неизвестны.

Полиция оцепила место трагедии и задержала человека, который въехал в толпу.

"Сейчас мы работаем над сообщениями о дорожно-транспортном происшествии в центре города.

К нам обратились сегодня, 26 мая, в 18:00, после сообщений о том, что на Уотер-стрит автомобиль сбил нескольких пешеходов.

Автомобиль остановился на месте происшествия, а мужчина был задержан.

Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Ливерпуля Алиссон прокомментировал завоевание чемпионства.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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