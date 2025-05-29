Челси договорился о подписании бывшего игрока Манчестер Сити
Лондонцы активировали клаусулу футболиста из Ипсвича.
Нападающий Ипсвича Лиам Делап перейдет в лондонский Челси.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, "синие"активировали клаусулу 22-летнего футболиста, которая составляет 30 миллионов фунтов.
Бывший игрок Манчестер Сити подпишет с Челси долгосрочный контракт. Отметим, что у "горожан" была опция обратного выкупа, однако клуб отказался.
В сезоне-2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал две голевые передачи.
Напомним, Челси устроил яркий волевой разгром Бетиса в финале Лиги конференций.
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