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Футбол

Челси договорился о подписании бывшего игрока Манчестер Сити

Лондонцы активировали клаусулу футболиста из Ипсвича.
29 мая, 20:48       Автор: Митя Шитко
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Нападающий Ипсвича Лиам Делап перейдет в лондонский Челси.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, "синие"активировали клаусулу 22-летнего футболиста, которая составляет 30 миллионов фунтов.

Бывший игрок Манчестер Сити подпишет с Челси долгосрочный контракт. Отметим, что у "горожан" была опция обратного выкупа, однако клуб отказался.

В сезоне-2024/25 Лиам Делап провел 40 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал две голевые передачи.

Напомним, Челси устроил яркий волевой разгром Бетиса в финале Лиги конференций.

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