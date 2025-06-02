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Футбол

Ямаль назвал клуб, в который никогда не перейдет

Ламин ответил кратко на вопрос про Реал.
Вчера, 21:12       Автор: Митя Шитко
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Нападающий Барселоны Ламин Ямаль высказался о своей карьере.

По словам испанца, он что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в Реал.

"Играл бы за Реал? Нет, это невозможно", - приводит слова Ламина Cope.

В прошлом сезоне 17-летний футболист провел за Барселону 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой выиграл все внутренние трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, что был назван лучший тренер сезона в Ла Лиге.

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