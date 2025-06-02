Гвардиола назвал главного конкурента Ямаля в борьбе за Золотой мяч

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался про Золотой мяч.

Испанский специалист рассказал, что на главную индивидуальную награду претендуют Усман Дембеле из ПСЖ и Ламин Ямаль из Барселоны.

"Я не имею, будет ли Ямаль играть в центре или нет; на фланге он также неудержим. Давайте дадим ему возможность развивать свою карьеру, а потом посмотрим, можно ли его сравнить с самыми выдающимися. Он находится в лучшем месте в мире для развития под руководством блестящего тренера. Все указывает на то, что, если он не получит травму, у него будет очень хорошая карьера, учитывая его богатство таланта.

Очевидно, что он может быть кандидатом на получение Золотого мяча, как и Дембеле. Премия всегда присуждается тем, кто ее заслуживает. Тот факт, что его могут выдвинуть на получение Золотого мяча в семнадцать лет, говорит о том, что он великолепен. Как сказал Ханси, я надеюсь, что он продолжит работать", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что Ямаль назвал клуб, в который никогда не перейдет.

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