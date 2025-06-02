iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гвардиола назвал главного конкурента Ямаля в борьбе за Золотой мяч

Наставник Манчестер Сити выделил победителя Лиги чемпионов.
Вчера, 21:35       Автор: Митя Шитко
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался про Золотой мяч.

Испанский специалист рассказал, что на главную индивидуальную награду претендуют Усман Дембеле из ПСЖ и Ламин Ямаль из Барселоны.

"Я не имею, будет ли Ямаль играть в центре или нет; на фланге он также неудержим. Давайте дадим ему возможность развивать свою карьеру, а потом посмотрим, можно ли его сравнить с самыми выдающимися. Он находится в лучшем месте в мире для развития под руководством блестящего тренера. Все указывает на то, что, если он не получит травму, у него будет очень хорошая карьера, учитывая его богатство таланта.

Очевидно, что он может быть кандидатом на получение Золотого мяча, как и Дембеле. Премия всегда присуждается тем, кто ее заслуживает. Тот факт, что его могут выдвинуть на получение Золотого мяча в семнадцать лет, говорит о том, что он великолепен. Как сказал Ханси, я надеюсь, что он продолжит работать", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что Ямаль назвал клуб, в который никогда не перейдет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025 B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025
Индзаги чувственно попрощался с Интером Индзаги чувственно попрощался с Интером
Лунин известил Реал о собственных карьерных планах Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Нидерландский гранд арендует игрока Баварии Нидерландский гранд арендует игрока Баварии

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч женской сборной в Лиге наций
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:33
B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025
Европа19:59
Индзаги чувственно попрощался с Интером
Европа19:58
Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Европа19:34
Нидерландский гранд арендует игрока Баварии
Европа19:05
Интер подтвердил отставку Индзаги
Европа18:59
ПСЖ активно работает над подписанием Забарного
Другие страны18:25
Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль
Европа18:24
Испанский клуб хочет продлить аренду игрока Динамо
Теннис17:54
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
Европа17:51
Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK