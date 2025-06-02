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Футбол

Челси объявил о трансфере опорника Спортинга

Лондонский клуб купил игрока на перспективу.
Вчера, 22:54       Автор: Митя Шитко
Дариу Эссугу / Getty Images
Дариу Эссугу / Getty Images

Челси подписал полузащитника Спортинга Дариу Эссугу.

Стороны подписали контракт до 2033 года.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы заплатят за 20-летнего игрока 22,3 млн евро.

Эссугу является воспитанником Спортинга. В этом сезоне он выстпуал за Лас-Пальмас на правах аренды. На его счету 29 матчей и один гол.

Ранее сообщалось, что Челси договорился о подписании бывшего игрока Манчестер Сити.

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