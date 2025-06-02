Гвардиола оценил назначение Хаби Алонсо в Реал

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о том, что Хаби Алонсо возглавил Реал.

Специалист считает, что испанец может добиться успеха в команде.

"Хаби Алонсо показал, на что он способен в Леверкузене. У него был непобедимый год. Он знаком с клубом, знаком с Реалом, и это ключевой момент.

Я понимаю, что он взволнован, и желаю ему всего наилучшего. Мне не терпится увидеть, как все пойдет. Мы часто общаемся, и я надеюсь, что у него все будет хорошо" – цитирует Гвардиолу Marca.

Отметим, что Гвардиола назвал главного конкурента Ямаля в борьбе за Золотой мяч.

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