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Футбол

Капитан Атлетико продлил контракт с клубом - он всю карьеру отыграл за команду

Коке является рекордсменом "матрасников".
Сегодня, 00:20       Автор: Митя Шитко
Коке / Getty Images
Коке / Getty Images

Центральный полузащитник и капитан Атлетико Коке продлил свой контракт.

Стороны продлили соглашение до лета 2026 года.

Коке выступает за первую команду Атлетико с 2009 года и провел в клубе всю свою карьеру. Испанец является рекордсменом клуба по количеству матчей — 681.

В составе Атлетико Коке дважды выигрывал чемпионат Испании, становился победителем Кубка и Суперкубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Ямаль назвал клуб, в который никогда не перейдет.

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