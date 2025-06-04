iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова

В каталонском клубе оценили вратарей команды.
Сегодня, 13:10       Автор: Митя Шитко
Владислав Крапивцов / Getty Images
Владислав Крапивцов / Getty Images

Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о голкиперах испанского клуба.

Функционер отметил таланта украинского вратаря Владислава Крапивцова.

Читай также: Ливерпуль и Челси включились в гонку за Забарным

"У нас есть два вратаря высокого уровня, заключивших контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Увидим, что будет.

Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать играть на своем уровне.

Владу нужно время, но у него невероятный талант.

Также есть игрок из команды U-19, который мне очень нравится", - приводит слова директора AS.

В сезоне-2024/25 Крапивцов провел два матча за первую команду Жироны, в которых пропустил семь голов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер
Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют за выход во вторую стадию, матч HEROIC - FlyQuest BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют за выход во вторую стадию, матч HEROIC - FlyQuest
Середняк НБА презентовал обновленный логотип Середняк НБА презентовал обновленный логотип

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Португалия и Германия сыграют в полуфинале Лиги наций, матч за Первую лигу
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа15:49
Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер
Другие страны15:06
Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке
Киберспорт14:50
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют за выход во вторую стадию, матч HEROIC - FlyQuest
НБА14:37
Середняк НБА презентовал обновленный логотип
Украина14:35
Рух объявил об уходе главного тренера команды
Бокс14:11
Пакьяо назвал причину, почему вернулся в бокс для боя с Барриосом
Европа14:00
Милан повесил ценник на звезду команды для Челси
Футзал13:35
Экстра-лига по футзалу: определились даты и время финалов за золото и бронзу
Бокс13:25
Наваррете потерял скандальную победу над Суаресом
Европа13:10
"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK