"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова
Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о голкиперах испанского клуба.
Функционер отметил таланта украинского вратаря Владислава Крапивцова.
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"У нас есть два вратаря высокого уровня, заключивших контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Увидим, что будет.
Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать играть на своем уровне.
Владу нужно время, но у него невероятный талант.
Также есть игрок из команды U-19, который мне очень нравится", - приводит слова директора AS.
В сезоне-2024/25 Крапивцов провел два матча за первую команду Жироны, в которых пропустил семь голов.
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