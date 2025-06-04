"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова

Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о голкиперах испанского клуба.

Функционер отметил таланта украинского вратаря Владислава Крапивцова.

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"У нас есть два вратаря высокого уровня, заключивших контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Увидим, что будет.

Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших лет и может продолжать играть на своем уровне.

Владу нужно время, но у него невероятный талант.

Также есть игрок из команды U-19, который мне очень нравится", - приводит слова директора AS.

В сезоне-2024/25 Крапивцов провел два матча за первую команду Жироны, в которых пропустил семь голов.

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