Ливерпуль и Челси включились в гонку за Забарным

Не Парижем единым ограничиваются варианты для украинца.

Центрбек английского Борнмута Илья Забарный заинтересовал местных грандов. Ливерпуль и лондонский Челси могут подписать защитника, сообщает TBR Football.

"Красные" и "синие" внимательно следят за ситуацией вокруг украинца. Активный интерес к Забарному проявил французский ПСЖ. Триумфатор Лиги чемпионов посылал запросы "вишням", но до предложения дело не дошло.

Руководство Борнмута стремится удержать Забарного. Доволен пребыванием на Виталити Стэдиум и сам защитник. В то же время, представители украинца готовы рассматривать предложения больших клубов.

Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин известил Реал о намерениях выступать за "сливочных" в новом сезоне.

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