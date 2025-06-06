Мбаппе вошел в историю сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в игре против Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.

Футболист за поединок отметился голом и сделал ассист. Для француза это была 31-я результативная передача за национальную команду.

По их количеству Мбаппе опередил Антуана Гризманна (30) и стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.

Гризманн завершил карьеру в сборной в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Узбекистан впервые пробился на чемпионат мира.

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