Бывший тренер Шахтера отказался возглавить Тоттенхэм

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби мог сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, итальянский специалист отказался возглавить Тоттенхэм.

Лондонский клуб обращался к Де Дзерби с предложением возглавить команду, но тот отказался.

46-летний тренер решил остаться в Марселе, контракт с которым дейстувет до июня 2027 года. Де Дзерби возглавил команду перед началом сезона-2024/25 и завершил с ней чемпионат Франции на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Де Дзерби ранее работал в Украине, где возглавлял донецкий Шахтер. "Горняки" под руководством специалиста стали обладателями Суперкубка Украины.

Ранее Постекоглу прокомментировал свое увольнение из Тоттенхэма.

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