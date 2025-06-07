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Футбол

"Не прийдется ждать 17 лет": Постекоглу прокомментировал свое увольнение из Тоттенхэма

Специалист назвал главное достижение во главе команды.
Сегодня, 12:30       Автор: Митя Шитко
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Тоттенхэм официально уволил Постекоглу с поста главного тренера команды.

Специалист представил письмо, в котором прокомментировал решение клуба. 

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"Оглядываясь на свое время на посту главного тренера Тоттенхэма, я испытываю, прежде всего, гордость. Иметь возможность возглавить один из исторических клубов Англии и попытаться вернуть ему славу, которой он заслуживает, – это опыт, который останется со мной навсегда. Делить эти моменты со всеми, кто по-настоящему любит этот клуб, и видеть, какое это имело влияние на людей – это то, что я никогда не забуду.

Мы также заложили фундамент, который, я надеюсь, означает, что клубу не придется ждать еще 17 лет следующего трофея. Я искренне верю в эту группу игроков и знаю, что в них заложен немалый потенциал и пространство для роста.

Мы навсегда связаны. Audere est Facere (перевод: "Решиться – значит сделать", – девиз клуба, прим.)", – цитирует BBC Постекоглу.

Напомним, что Ливерпуль подпишет талантливого венгерского вратаря.

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