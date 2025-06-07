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Зинченко похвалил Канаду и рассказал о сильных сторонах сборной

Украинский полузащитник отметил подготовку к матчу в Канаде.
Сегодня, 10:35       Автор: Василий Войтюк
Олександр Зинченко / УАФ
Олександр Зинченко / УАФ

Украинская национальная команда завершает подготовку к товарищескому матчу в Канаде против хозяев турнира.

Перед матчем полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился подробностями подготовки к игре.

"Прежде всего, мы изучили канадскую команду, знаем, что там есть много качественных игроков, которые играют в Европе. Это очень хорошая физическая команда, которая хорошо использует свои контратаки и очень хорошо бежит вперед. Мы успели посмотреть и проанализировать их, а о Новой Зеландии будем говорить уже после игры с Канадой".

Зинченко поделился впечатлениями от страны и также выразил благодарность жителям и правительству Канады.

"Очень приятно быть здесь. Хочу поблагодарить всю Канаду, всех людей здесь, которые помогали и помогают украинцам. Знаю, что здесь большая украинская диаспора. От себя и от всей команды хочу поблагодарить за ту помощь, которую мы получили и продолжаем получать в эти трудные для Украины дни. Быть здесь сегодня - это одно удовольствие. И то, как нас приняла Канада, и этот турнир - для нас честь быть здесь"

Матч Канада против Украины состоится 7 июня в 22:30. На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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