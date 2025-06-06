Ливерпуль подпишет талантливого венгерского вратаря

Ливерпуль близок к покупке талантливого голкипера, пишет The Athletic.

Английский клуб договорился о трансфере Армина Печи из Академии Пушкаша.

20-летний венгр обойдется мерсисайдцам всего в два млн евро. В клубе считают, что у Печи есть огромный потенциал.

В прошлом сезоне Армин Печ провел 30 матчей, пропустил 35 голов и девять раз сохранил ворота "сухими".

Ранее также другой английский клуб попрощался с главным тренером.

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