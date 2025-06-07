Интер объявил о подписании бразильского нападающего

Бразильский вингер Луис Энрике перешел из французского Марселя в итальянский Интер.

Детали контракта клуба с 23-летним футболистом неизвестны.

The newest member of the Inter family 🇧🇷🖤💙#ForzaInter #WelcomeLuis — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 7, 2025

Была информация, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Луис Энрике выступал за Марсель с сентября 2020 года после перехода из Ботафого за 8 млн евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за французский клуб, забил девять голов и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера отказался возглавить Тоттенхэм.

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