Тухель установил рекорд сборной Англии

В рамках отбора на чемпионат мира Англия переиграла Андорру со счетом 1:0.

Благодаря этому, рулевой «трех львов» Томас Тухель установил рекорд национальной команды. Немец стал первым специалистом во главе Англии, под руководством которого команда не пропустила в первых трех матчах.

До этого с Тухелем на тренерском мостике его подопечные переиграли Латвию (3:0) и Албанию (2:0).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на чемпионат мира.

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