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Футбол

Тренер сборной Испании: Роналду - один из величайших игроков в мире, я в восторге от него

Луис де ла Фуэнте раздал комплименты легенде.
Вчера, 23:15       Автор: Василий Медвидь

В рамках финала Лиги наций Испания встретится с Португалией.

Перед поединком руководитель "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте комплиментарно высказался о лидере соперника Криштиану Роналду.

"В финале мы увидим две суперкоманды. У меня хорошие отношения с их тренером. Мы играем с друзьями, а Роналду – один из величайших игроков. Я в восторге от него. Замечательно видеть, как футболист его возраста продолжает играть.

Хочу выразить ему свое уважение. Он – легенда футбола и человек, который пропагандирует истинные ценности игры. Он – пример для каждого из нас. Нам повезло сыграть против Португалии, которую ведет за собой человек, оставивший след в истории", – заявил де ла Фуэнте.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду сравнил Ямаля со своим сыном.
 

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