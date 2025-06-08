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Футбол

Саудовский топ-клуб определился с альтернативой Осимхену

Виктор Дьокереш может оказаться в Аль-Хиляли.
Сегодня, 20:59       Автор: Василий Медвидь
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль вмешался в борьбу за Виктора Дьокереша.

Как сообщает Санти Ауна, коллектив Симоне Индзаги хочет усилиться шведом после отказа от Виктора Осимхена.

Сумма трансфера может составить примерно 70 млн евро. Детали потенциального контракта неизвестны.

Напомним, что Осимхен отказался от предложения Аль-Хиляля с невероятной зарплатой

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