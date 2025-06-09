Саудовский топ-клуб может усилиться партнером Довбика

Саудовский Аль-Хиляль намерен усилить позицию левого защитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Симоне Индзаги переключился с кандидатуры Тео Эрнандеса на Анхелиньо. Переговоры с Ромой и самим игроком продолжаются.

Сумма трансфера может составить 22 млн евро с учетом бонусов. Детали потенциального контракта неизвестны.

Напомним, что Интер, который ранее возглавлял Индзаги, назначил ему замену.

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