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Футбол

Саудовский топ-клуб может усилиться партнером Довбика

Анхелиньо попал в сферу интересов Аль-Хиляля.
Сегодня, 18:34       Автор: Василий Медвидь

Саудовский Аль-Хиляль намерен усилить позицию левого защитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Симоне Индзаги переключился с кандидатуры Тео Эрнандеса на Анхелиньо. Переговоры с Ромой и самим игроком продолжаются.

Сумма трансфера может составить 22 млн евро с учетом бонусов. Детали потенциального контракта неизвестны.

Напомним, что Интер, который ранее возглавлял Индзаги, назначил ему замену.

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