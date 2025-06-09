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Футбол

Интер назначил обладателя Лиги чемпионов в их составе на пост главного тренера

Кристиан Киву заменил Симоне Индзаги.
Сегодня, 17:21       Автор: Василий Медвидь
Кристиан Киву / Getty Images
Кристиан Киву / Getty Images

Миланский Интер определился с заменой Симоне Индзаги.

Новым главным тренером финалиста Лиги чемпионов стал Кристиан Киву. Об этом сообщила пресс-служба «нерадзурри».

Контракт с румынским специалистом подписан на 2 года. Финансовые детали неизвестны.

Ранее Киву тренировал Парму, с которой набрал 16 очков в 13 матчах. До этого возглавлял молодежные команды Интера, с командой до 21 года стал чемпионом Италии в 2022 году.

В качестве игрока Кристиан провел 7 лет в Интере, в течение которых выиграл требл с Лигой чемпионов сезона-2009/10

Напомним, ранее сообщалось, что экс-капитан Интера прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов.

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