Вингер ПСЖ стал трансферным приоритетом Баварии
Мюнхенская Бавария определилась с вариантами на позицию левого вингера.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, «красные» хотят подписать Брэдли Барколя из ПСЖ. Француз является приоритетным вариантом, однако, рассматриваются и альтернативы.
Бавария также может подписать Нико Уильямса из Атлетика Бильбао. Вариант с Барколя может оказаться невыполнимым, однако боссы мюнхенцев верят, что Уильямс точно готов к переходу в стан немецкого гранда.
Если же и Нико не удастся убедить в переезде на Альянц Арену, то, с одинаковой вероятностью, руководство мюнхенцев готово рассмотреть такие варианты, как: Каору Митома, Рафаэль Леау, Коди Гакпо.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на Жоау Палинью, который защищает цвета Баварии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!