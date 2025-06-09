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Футбол

Вингер ПСЖ стал трансферным приоритетом Баварии

Брэдли Барколя может оказаться в составе мюнхенцев.
Сегодня, 19:50       Автор: Василий Медвидь
Бредли Барколя / Getty Images
Бредли Барколя / Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась с вариантами на позицию левого вингера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «красные» хотят подписать Брэдли Барколя из ПСЖ. Француз является приоритетным вариантом, однако, рассматриваются и альтернативы.

Бавария также может подписать Нико Уильямса из Атлетика Бильбао. Вариант с Барколя может оказаться невыполнимым, однако боссы мюнхенцев верят, что Уильямс точно готов к переходу в стан немецкого гранда.

Если же и Нико не удастся убедить в переезде на Альянц Арену, то, с одинаковой вероятностью, руководство мюнхенцев готово рассмотреть такие варианты, как: Каору Митома, Рафаэль Леау, Коди Гакпо.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на Жоау Палинью, который защищает цвета Баварии.

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