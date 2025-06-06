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Футбол

МЮ может вернуть в Англию резервиста Баварии

Полузащитник чемпиона Германии заинтересовал английский гранд.
Вчера, 17:38       Автор: Антон Федорцив
Жуан Пальинья / Getty Images
Жуан Пальинья / Getty Images

Хавбек мюнхенской Баварии Жуан Пальинья попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Английский клуб рассмотрит вариант подписания португальца, сообщает TEAMtalk.

"Ротен" готов отпустить 29-летнего полузащитника. Бавария стремится выручить за Пальинью 30 млн евро. "Красные дьяволы" считают потенциальное соглашение выгодным для усиления средней линии.

В сезоне 2024/25 португалец провел 24 матча во всех турнирах без результативных действий. В прошлом году Бавария отдала за Пальинью 51 млн евро лондонскому Фулхэму. Контракт хавбека с мюнхенцами рассчитан до лета 2028 года.

Кстати, легенда МЮ Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского титула от Чарльза ІІІ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед Жуан Пальинья

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