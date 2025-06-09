Клуб МЛС и гранд европейского чемпионата хотят приобрести защитника Шахтера

"Горняки" не против попрощаться со Ставом Лемкиным.

Донецкий Шахтер может попрощаться с одним из игроков, который не смог закрепиться в основе "горняков".

Как сообщает израильское издание One, местный Маккаби Тель-Авив хочет подписать Става Лемкина, который играл за клуб в сезоне-2024/25, на полноценной основе. Побороться за исполнителя придется с Колорадо Репидс, который также хочет видеть его у себя.

Шахтер не против отпустить Става в это межсезонье. За центрбека украинский гранд хочет получить около 2 млн долларов.

В сезоне-2024/25 22-летний защитник сыграл за Маккаби 28 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Напомним, что экс-тренер Шахтера нашел работу в другом клубе УПЛ.

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