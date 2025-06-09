Ан-Наср Роналду может подписать звездного соотечественника португальца

Саудовский Ан-Наср намерен улучшить позицию левого вингера.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «желто-синие» рассматривают два варианта: Рафаэль Леау и Луис Диас.

Милан готов отпустить Леау за сумму в 80 млн евро, но непонятно, хочет ли сам игрок переходить в саудовский чемпионат.

В это же время, Ливерпуль, за который выступает Диас, уже отклонил предложение Барселоны по игроку, но Ан-Наср готов отдать за колумбийца 85+ млн евро, что может изменить позицию мерсисайдцев.

Напомним, ранее сообщалось, что другой саудовский топ-клуб Аль-Хиляль хочет подписать партнера Довбика.

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