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Зинченко может оказаться в топ-клубе Серии А

Милану предложили подписать украинца.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sport Mediaset, посредники предложили услуги Александра итальянскому Милану. Сумма трансфера может составить от 15 до 25 млн евро.

Милан, вероятно, расстанется с Тео Эрнандесом летом и будет нуждаться в новом левом защитнике. «Россонери» готовы рассмотреть кандидатуру Зинченко на эту позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Милана заинтересовал Ан-Наср.

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