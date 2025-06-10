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Футбол

Борнмут Забарного усилится призером Олимпийских Игр

Адриен Трюффе станет игроком "вишен".
Сегодня, 00:55       Автор: Василий Медвидь

Борнмут определился с заменой одному из своих лидеров Милошу Керкезу.

Как сообщает ряд авторитетных источников, "вишни" пришли к соглашению об условиях трансфера Адриена Трюффе из Ренна. Сумма трансфера составит 17 млн евро.

Детали контракта с 23-летним французом неизвестны.

После объявления о переходе Трюффе должен состояться трансфер Керкеза в Ливерпуль, который готов заплатить за венгра 45 млн евро.

Адриен становился серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже в составе сборной Франции.

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