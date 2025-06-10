Борнмут установил ценник на Забарного

Английский Борнмут установил ценник на украинца Илью Забарного.

По информации RMC Sport, «вишни» хотят получить за центрбека 75 млн евро. ПСЖ пока не готов удовлетворить этот запрос и готов заплатить только 50 млн евро.

Ожидается, что стороны продолжат переговоры в течение этого лета, но вероятность того, что Забарный перейдет в ПСЖ до старта Клубного чемпионата мира практически нулевая.

Борнмут и ПСЖ оставляют пространство для торгов и могут вернуться к обсуждениям позже.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ нашел потенциальную альтернативу Забарному.

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