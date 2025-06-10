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Борнмут установил ценник на Забарного

ПСЖ не готов удовлетворять запросы "вишен".
Сегодня, 00:26       Автор: Василий Медвидь
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Английский Борнмут установил ценник на украинца Илью Забарного.

По информации RMC Sport, «вишни» хотят получить за центрбека 75 млн евро. ПСЖ пока не готов удовлетворить этот запрос и готов заплатить только 50 млн евро.

Ожидается, что стороны продолжат переговоры в течение этого лета, но вероятность того, что Забарный перейдет в ПСЖ до старта Клубного чемпионата мира практически нулевая.

Борнмут и ПСЖ оставляют пространство для торгов и могут вернуться к обсуждениям позже.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ нашел потенциальную альтернативу Забарному.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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