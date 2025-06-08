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Футбол

ПСЖ нашел альтернативу Забарному

Парижане ведут переговоры по трансферу защитника Баварии.
Сегодня, 00:15       Автор: Василий Медвидь
Ким Мин-Дже / Getty Images
Ким Мин-Дже / Getty Images

Французский ПСЖ, похоже, нашел альтернативу Илье Забарному, по потенциальному трансферу которого пока нет положительных новостей.

Как сообщает инсайдер Санти Ауна, парижане ведут переговоры о переходе Ким Мин-Дже из мюнхенской Баварии. В услугах южнокорейца также заинтересован Ан-Наср.

«Красные» установили ценник на своего центрбека. Сумма трансфера может составить 50 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер ПСЖ пропустит начало клубного Чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

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