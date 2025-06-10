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Футбол

Бывший тренер Ромы отказался возглавить сборную Италии

Раньери останется в клубном футболе.
Сегодня, 12:50       Автор: Митя Шитко
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Клаудио Раньери отклонил предложение стать новым главным тренером сборной Италии.

По словам специалиста, он будет работать в руководстве Ромы.

"Для меня большая честь получить такое предложение, но я решил продолжить работу в Роме в рамках управленческой роли", - приводит слова Раньери Фабрицио Романо в Twitter.

Раньери завершил тренерскую карьеру после сезона-2024/25, оставив пост главного тренера Ромы, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик. С нового сезона Рому будет руководить Гасперини.

Тренером сборной Италии является Лучано Спаллетти, но он покинет команду после июньского сбора.

Ранее сообщалось, что известный итальянский клуб может прекратить свое существование.

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