Бывший тренер Ромы отказался возглавить сборную Италии

Клаудио Раньери отклонил предложение стать новым главным тренером сборной Италии.

По словам специалиста, он будет работать в руководстве Ромы.

"Для меня большая честь получить такое предложение, но я решил продолжить работу в Роме в рамках управленческой роли", - приводит слова Раньери Фабрицио Романо в Twitter.

Раньери завершил тренерскую карьеру после сезона-2024/25, оставив пост главного тренера Ромы, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик. С нового сезона Рому будет руководить Гасперини.

Тренером сборной Италии является Лучано Спаллетти, но он покинет команду после июньского сбора.

Ранее сообщалось, что известный итальянский клуб может прекратить свое существование.

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