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Футбол

Известный итальянский клуб может прекратить свое существование

Брешия готовится объявить о банкротстве.
Сегодня, 11:25       Автор: Андрей Безуглый
Брешия
Брешия

Итальянская Брешия близка к потере профессионального статуса.

Клуб уже в течение некоторого времени испытывает серьезные финансовые проблемы. У клуба есть задолженность, из-за которой он может стать банкротом.

Ожидается, что официальное объявление вскоре произойдет. Тогда Брешия будет вынуждена расформировать состав клуба.

После банкротства клуб либо полностью прекратить свое сущестование, либо будет реорганизован новым владельцем и начнет свой путь в низших дивизионах.

Напомним, Брешия была создана 114 лет, в составе этого клуба играли Пеп Гвардиола, Андреа Пирло, Роберто Баджо и многие другие легендарные футболисты.

Ранее также сообщалось, что Комо готовится подписать хорватского вундеркинда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брешия

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