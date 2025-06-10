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Футбол

"Новый Модрич" может оказаться в амбициозном итальянском клубе

Мартин Батурина готовится к переезду в Комо.
Сегодня, 10:35       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Батурина / Getty Images
Мартин Батурина / Getty Images

Комо намерен выкупить Мартина Батурину, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что молодой хорватский хавбек считается одним из главных талантов поколения в Хорватии. Его уже давно называют "новым Модричем".

За Батуриной следят почти все европейские гранды, однако никто все еще не рискнул взять его к себе на воспитание.

Комо же, удержав Сеска Фабрегаса, намерен дать специалисту конкурентноспособный состав, и подписание Батурины - один из первых шагов к этой цели.

Ожидается, что 22-летний хорват обойдется итальянскому клубу в 20-25 млн евро.

Ранее также другой талантливый игрок находится на прицеле английских грандов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Комо Мартин БАтурина

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