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Футбол

Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований

Брешия стала банкротом.
Сегодня, 15:20       Автор: Андрей Безуглый
Брешия / Getty Images
Брешия / Getty Images

Брешия была официально исключена из профессиональных лиг Италии.

Федерация футбола Италии не выдала клубу лицензию на участие в Серии С на сезон-2025/26.

Причинами такого решения стали огромные задолженности клуба. Как говорится в пресс-релизе, Брешия не погасила перед лигой, сотрудниками и финансовыми организациями.

Этого можно было избежать, если бы владелец клуба Массимо Челлино внес на счет клуба 3 млн евро. А раз этого не случилось, команда объявлена банкротом и отправилась в любительскую лигу.

Напомним, Брешия была основана в 1911 году, с тех пор клуб провел 23 сезона в высшей лиге Италии, а в Серии А она последний играла в сезоне-2019/20.

Также ранее наш автор посвятил трогательный пост Диогу Жоте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брешия

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