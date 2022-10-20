Прометей проиграл с разницей в 34 очка во втором матче Еврокубка

В среду, 19 октября, Прометей провел свой второй матч в рамках групповой стадии Еврокубка, сыграв на выезде с Брешией.

Украинская команда в первой половине поединка пыталась на равных противостоять сопернику, но тот постепенно наращивал преимущество. После большого перерыва итальянский клуб сделал результат, завершив поединок победой с разницей в 34 очка - 104:70.

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Еврокубок. 2-й тур

Брешия (Италия) - Прометей (Украина) - 104:70 (21:18, 27:24, 28:12, 28:16)

Прометей: Стефенс (13 + 9 подборов), Агада (10), Сидоров (9), Балвин (8 + 7 подборов), Кеннеди (6) - старт; Липовый (10), Клавелл (9), Санон (7), Лукашов (1), Ткаченко (0), Петров (0), Хог (0).

Напомним, что в стартовом поединке группового раунда Еврокубка Прометей одержал победу со счетом 82:71 над литовским Литкабелисом.

В следующем матче турнира украинская команда 26 октября примет в Риге турецкий Бурсаспор.