Прометей с победы стартовал в Еврокубке

Украинский клуб успешно начал выступления в дебютном для себя розыгрыше международного турнира.

В среду, 12 октября, Прометей провел свой дебютный поединок в Еврокубке.

Украинская команда в номинально домашнем матче, который состоялся в Риге, стартовала с победы в международном турнире, обыграв литовский Литкабелис. Прометей одолел соперника со счетом 82:71.

Самым результативным игроком в составе украинского коллектива стал Джиан Клавелл, который записал на свой счет 20 очков, три передачи и три подбора.

Еврокубок. Группа А. 1-й тур

Прометей - Литкабелис 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Прометей: Клавелл (20 + 3 передачи + 3 подбора), Агада (16 + 7 передач + 4 перехвата + 3 потери), Стефенс (15 + 9 подборов), Кеннеди (8 + 5 подборов + 5 передач + 6 перехватов), Липовый (7), Хог (6 + 8 подборов), Санон (5 + 3 потери), Сидоров (5), Балвин (0 + 5 подборов), Лукашов (0), Ткаченко (0)

Другими соперниками Прометея и Литкабелиса по группе А являются Хоэнтуд (Испания), Ратиофарм Ульм (Германия), Венеция и Брешия (Италия), Цедевита (Словения), Бурсаспор (Турция), Клуж-Напока (Румыния) и Бур (Франция).

В следующем матче Прометей 19 октября на выезде сыграет с Брешией. В плей-офф Еврокубка выйдут по восемь лучших команд из двух групп.