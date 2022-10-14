Игроки Прометея написали письмо-обращение президенту ФБУ и министру молодежи и спорта
Игроки баскетбольного клуба Прометей опубликовали на командном сайте обращение к Федерации баскетбола Украины, президенту ФБУ Михаила Бродского, а также министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.
"Все знают ситуацию, сложившуюся с обязательным взносом для баскетбольного клуба Прометей в Федерацию баскетбола для участия в чемпионате Украины, который составляет 4,5 миллиона гривен, когда для всех других клубов он равен 40 тысяч гривен.
Об этом публично в большом интервью высказывался президент клуба Владимир Дубинский и игроки нашей команды, но ответа со стороны ФБУ мы не получили, взнос для Прометея не был уменьшен.
Такими действиями со стороны федерации была поставлена под угрозу спортивная карьера двенадцати молодых игроков нашего клуба, которые теперь вынуждены пропустить следующий сезон, несмотря на то, что они готовы принять участие в чемпионате Украины, ведь свою подготовку к сезону начали еще в августе.
В то же время, несмотря на сложное для страны время, Прометей открыл свою баскетбольную школу и предоставил возможность многим детям заниматься баскетболом в новом зале с современным оборудованием. Также клуб поддерживает молодых украинских баскетболистов, которые находятся в Риге, будучи вынужденными покинуть Украину в связи с военной агрессией России.
Хотим обратить внимание, что генеральный спонсор Прометея, компания Будинвест Инжиниринг, также была спонсором сборной Украины на последних играх в квалификации на чемпионат мира.
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Вчера на почту Латвийско-эстонской лиги поступило письмо от ФБУ о том, что Прометей не внес взнос за участие в чемпионате Украины в сезоне 2022/23. И ФБУ автоматически лишил игроков лицензии.
Как игроки, которые долгие годы выступают за сборную Украины, мы хотим узнать и понять, как это возможно в цивилизованном мире. Все игроки клуба официально зарегистрированы в Латвийско-эстонской лиге и уже провели две официальные игры. То есть, игроки клуба Прометей не могут участвовать и в Латвийско-эстонской лиге тоже?
Мы украинские спортсмены, наше единственное желание – играть под флагами Украины, доказывать миру нашу несокрушимость, славить нашу страну на европейских аренах. И сейчас мы не понимаем, зачем из нас делают разменную монету. Мы стремимся только к одному - представлять и играть за Украину.
Просим вас разобраться в ситуации, урегулировать этот вопрос и принять справедливое решение, которое пойдет на пользу украинскому баскетболу и Украине в целом.
Мы считаем, что никому не станет лучше, что Прометей не примет участие в чемпионате Украины и не будет представлять нашу страну на европейской арене.
В то время, когда вся страна объединяется, когда каждый на своем месте демонстрирует стремление к общей победе над врагом, мы просим урегулировать этот вопрос в пользу украинского баскетбола", — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что Прометей с победы стартовал в Еврокубке, обыграв Литкабелис.