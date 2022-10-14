Игроки Прометея написали письмо-обращение президенту ФБУ и министру молодежи и спорта

Игроки баскетбольного клуба Прометей опубликовали на командном сайте обращение к Федерации баскетбола Украины, президенту ФБУ Михаила Бродского, а также министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.

"Все знают ситуацию, сложившуюся с обязательным взносом для баскетбольного клуба Прометей в Федерацию баскетбола для участия в чемпионате Украины, который составляет 4,5 миллиона гривен, когда для всех других клубов он равен 40 тысяч гривен.

Об этом публично в большом интервью высказывался президент клуба Владимир Дубинский и игроки нашей команды, но ответа со стороны ФБУ мы не получили, взнос для Прометея не был уменьшен.

Такими действиями со стороны федерации была поставлена ​​под угрозу спортивная карьера двенадцати молодых игроков нашего клуба, которые теперь вынуждены пропустить следующий сезон, несмотря на то, что они готовы принять участие в чемпионате Украины, ведь свою подготовку к сезону начали еще в августе.

В то же время, несмотря на сложное для страны время, Прометей открыл свою баскетбольную школу и предоставил возможность многим детям заниматься баскетболом в новом зале с современным оборудованием. Также клуб поддерживает молодых украинских баскетболистов, которые находятся в Риге, будучи вынужденными покинуть Украину в связи с военной агрессией России.

Хотим обратить внимание, что генеральный спонсор Прометея, компания Будинвест Инжиниринг, также была спонсором сборной Украины на последних играх в квалификации на чемпионат мира.

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Вчера на почту Латвийско-эстонской лиги поступило письмо от ФБУ о том, что Прометей не внес взнос за участие в чемпионате Украины в сезоне 2022/23. И ФБУ автоматически лишил игроков лицензии.

Как игроки, которые долгие годы выступают за сборную Украины, мы хотим узнать и понять, как это возможно в цивилизованном мире. Все игроки клуба официально зарегистрированы в Латвийско-эстонской лиге и уже провели две официальные игры. То есть, игроки клуба Прометей не могут участвовать и в Латвийско-эстонской лиге тоже?

Мы украинские спортсмены, наше единственное желание – играть под флагами Украины, доказывать миру нашу несокрушимость, славить нашу страну на европейских аренах. И сейчас мы не понимаем, зачем из нас делают разменную монету. Мы стремимся только к одному - представлять и играть за Украину.

Просим вас разобраться в ситуации, урегулировать этот вопрос и принять справедливое решение, которое пойдет на пользу украинскому баскетболу и Украине в целом.

Мы считаем, что никому не станет лучше, что Прометей не примет участие в чемпионате Украины и не будет представлять нашу страну на европейской арене.

В то время, когда вся страна объединяется, когда каждый на своем месте демонстрирует стремление к общей победе над врагом, мы просим урегулировать этот вопрос в пользу украинского баскетбола", — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Прометей с победы стартовал в Еврокубке, обыграв Литкабелис.