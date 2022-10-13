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Баскетбол

МБК Николаев попросил ФБУ оставить клуб членом Суперлиги на сезон-23/24

Из-за близости к фронту клуб не сможет принять участие в следующем первенстве.
Сегодня, 14:07
МБК Николаев / Getty Images
МБК Николаев / Getty Images
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В следующем сезоне украинской Суперлиги МБК Николаев принимать участия не будет, но хочет, чтобы клубу сохранили статус участника турнира на сезон-2023/24.

В следующем сезоне украинской Суперлиги МБК Николаев участвовать не будет, но хочет, чтобы клубу сохранили статус участника турнира на сезон-2023/24.

Руководство клуба опубликовало заявление в Федерацию баскетбола Украины.

"К большому сожалению, ситуация с участием МБК Николаев в чемпионате Украины Суперлиги сезона-2022/23 изменилась. Город Николаев является прифронтым городом, поэтому ежедневно страдает от большого количества воздушных тревог и находится под угрозой ракетных ударов. Поэтому нецелесообразно проведение учебно-тренировочных сборов и домашние игры.

Убеждены, что для всех болельщиков клуба, как и самого клуба, это болезненная новость. Но команда уже обратилась в ФБУ с просьбой сохранить за собой статус команды Суперлиги и предоставить право участия в сезоне 2023/24, а именно в чемпионате Украины Суперлиги среди мужских команд", - говорится в заявлении.

Отметим, что участниками Суперлиги в следующем сезоне станут всего 8 клубов.

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