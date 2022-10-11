Определились участники Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу

Восемь клубов начнут соревнования в Суперлиге предстоящего сезона.

Во вторник, 11 октября, Федерация баскетбола Украины опубликовала окончательные заявочные списки Суперлиги и Высшей лиги.

Так, в Суперлиге сезона-2022/23 примет участие восемь коллективов: Будивельник (Киев), Днепр (Днепр), Киев-Баскет (Киев), Запорожье (Запорожье, Черкасские Мавпы (Черкассы), БК Одесса (Одесса), Старый Луцк (Луцк) и Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск).

Старт чемпионата запланирован на 22 октября. В ближайшее время будет опубликован календарь сезона.

Предварительно в Высшей лиге должно было участвовать 14 команда, но в последний момент она расширилась на три клуба.

Читай также: По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike

Последним дополнением Дивизиона Б стали Кривбасс (Кривой Рог), который в предыдущем сезоне участвовал в Суперлиге, Нико-Баскет (Николаев), а также новичок лиги сборная Полтавской области - БК Полтава-Баскет.

Ранее свое участие в Высшей лиги подтвердили Селф-Мейд (Киев), БК Ровно (Ровно), Хмельницкий (Хмельницкий), ЧЕ-Баскет (Черновцы), сборная Сумской области - БК СумДу (Сумы), Житомир (Житомир), Винницкие Зубры (Винница), Ужгород-УЖНУ (Ужгород), Политехник (Харьков), Львовская Политехника (Львов), Калуш-ПНУ (Калуш), Чернигов-ШВСМ (Чернигов), Инваспорт (Днепр), Самбир (Самбир).

Из-за расширений лиги регламент чемпионата будет оглашен позднее, как и календарь сезона. Старт кампании запланирован на конец октября. Ранее также была заявлено, что чемпионат будет проводиться без плей-офф, а чемпион будет объявлен по итогам регулярки.