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Баскетбол

По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike

Данная сделка, по большому счету, является формальностью, так как у звезды Лейкерс пожизненный контракт с производителем обуви.
Сегодня, 20:16
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images
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ЛеБрон Джеймс стал партнером Nike за месяц до драфта НБА 2003 года, на котором под первым пиком он был выбран Кливлендом, после того как стороны договорились о сделке, по которой тогдашнему старшекласснику обещали заплатить более 90 миллионов долларов.

Это положило конец яростной гонке за будущую легенду между ведущими производителями спортивной обуви, включая Adidas и Reebok. В итоге партнерство Джеймса с Nike приняло беспрецедентный оборот в 2015 году, когда они подписали пожизненный контракт.

Теперь настала очередь его старшего сына подписать свой первый партнерский контракт с производителем. Как сообщает The Washington Post, Бронни Джеймс, игрок Сиерра Каньон, стал одним из пяти игроков, которые теперь являются официальными эндорсерами Nike.

"Сколько я себя помню, Nike был частью моей семьи”, - сказал Бронни. “Получить шанс объединиться с ними и продолжить наследие моей семьи как на паркете, так и в обществе, это дико - это действительно много значит для меня".

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В число других четырех входят пара звезд колледжа, Кейтлин Кларк из Айовы и Хейли Джонс из Стэнфорда, а также еще два старшеклассника: ДаДжуан "Диджей" Вагнер-младший из Камдена и Джуд "ДжуДжу" Уоткинс, которая играет за женскую команда Сиерра Каньон.

Согласно Nike, Бронни Джеймс хочет использовать данное партнерство, чтобы "продолжать поддерживать семейный фонд ЛеБрона Джеймса и положительно влиять на сообщества, которые наиболее важны для него".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол nike ЛеБрон Джеймс Бронни Джеймс
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