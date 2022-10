По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike

ЛеБрон Джеймс стал партнером Nike за месяц до драфта НБА 2003 года, на котором под первым пиком он был выбран Кливлендом, после того как стороны договорились о сделке, по которой тогдашнему старшекласснику обещали заплатить более 90 миллионов долларов.

Это положило конец яростной гонке за будущую легенду между ведущими производителями спортивной обуви, включая Adidas и Reebok. В итоге партнерство Джеймса с Nike приняло беспрецедентный оборот в 2015 году, когда они подписали пожизненный контракт.

Теперь настала очередь его старшего сына подписать свой первый партнерский контракт с производителем. Как сообщает The Washington Post, Бронни Джеймс, игрок Сиерра Каньон, стал одним из пяти игроков, которые теперь являются официальными эндорсерами Nike.

We’re excited to announce the newest student athletes to join our Nike family: Caitlin Clark, Bronny James, Haley Jones, DJ Wagner and Juju Watkins.



Hit that ❤️ to show them some love and welcome them to the Nike Basketball fam. pic.twitter.com/xIPZN2raOS