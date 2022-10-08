"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин публично извинился и объявил, что уходит из команды на несколько дней после ссоры между ним и товарищем по команде Джорданом Пулом.

"Во-первых, я был не прав в своих действиях", — цитирует Грина ESPN. Он добавил, что извинился перед Пулом и его семьей. "С этим связано огромный стыд. Не только для меня, поскольку я был тем, кто совершил это действие... но стыд, с которым Джордану приходится иметь дело и с которым приходится иметь дело этой команде, этой организации".

"Но также и семья Джордана. Его семья видела это видео. Его мать, его отец видели это видео. Если бы моя мама увидела это видео, я знаю, как бы она себя чувствовала".

Грин извинился перед Пулом и командой в пятницу, 7 октября, перед тренировкой, а затем немедленно покинул площадку и отправился домой. Генеральный менеджер Боб Майерс сказал, что не ожидает, что Дрэй пропустит какие-либо игры, а тренер Стив Керр сказал, что Грин вернется в команду на субботнюю тренировку.

Но просочившееся видео удара Грина заставило игрока действовать по-другому.