В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт

С уверенностью можно сказать, что правый хук Дрэя в полном порядке.

Несколько дней назад прогремела новость о потасовке во время тренировки Голден Стэйт, где возник конфликт между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

На следующий же день генменеджер Уорриорз Боб Майерс выступил с заявлением, что ветеран команды извинился перед всеми за свое поведение. Наказание игрока будет определено позже.

Однако кто-то из организации внезапно для всех слил в Сеть видео с тренировки. Там прекрасно виден конфликт игроков: Дрэй подошел к Джордану вплотную, тот оттолкнул одноклубника, после чего Грин в прыжке провел точный удар в челюсть.

Из-за такой утечки организация не только может увеличить будущее наказание Грина, но и начать поиски того человека, который все это снял и выложил.