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Баскетбол

В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт

С уверенностью можно сказать, что правый хук Дрэя в полном порядке.
Сегодня, 18:39
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images
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Несколько дней назад прогремела новость о потасовке во время тренировки Голден Стэйт, где возник конфликт между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

На следующий же день генменеджер Уорриорз Боб Майерс выступил с заявлением, что ветеран команды извинился перед всеми за свое поведение. Наказание игрока будет определено позже.

Однако кто-то из организации внезапно для всех слил в Сеть видео с тренировки. Там прекрасно виден конфликт игроков: Дрэй подошел к Джордану вплотную, тот оттолкнул одноклубника, после чего Грин в прыжке провел точный удар в челюсть.

Из-за такой утечки организация не только может увеличить будущее наказание Грина, но и начать поиски того человека, который все это снял и выложил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин Джордан Пул
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Видео

В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт
В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт

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