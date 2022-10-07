Грин извинился перед Пулом и командой за драку на тренировке Уорриорз

Конфликт удалось уладить до того, как он стал масштабным.

В четверг, 6 октября, стало известно о том, что во время тренировки Голден Стэйт что-то не поделили Дрэймонд Грин и Джордан Пул. В результате Грин даже ударил своего молодого одноклубника, а обоих игроков разнимали другие представители команды.

Похоже, что все стороны конфликта пришли к примирению, а Дрэй извинился перед Джорданом. На это намекнул генменеджер "воинов" Боб Майерс.

"Такое случается. Никому это не нравится, мы этого не одобряем, но это случается", — цитирует Майерса ESPN. "Дрэймонд извинился перед командой. Джордан был там, в комнате… Что касается любого отстранения, наказания, штрафа, мы уладим это внутри организации".

После драки Грин покинул тренировочную базу, на которую он не вернется еще несколько дней.

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Напомним, что оба игрока войдут в последний сезон по своим действующим контрактам. И Грин, и Пул ожидают на новое соглашение от команды. При этом 32-летний форвард хочет получить максимальное продление.