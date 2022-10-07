Предсезонка НБА: Майами разгромил Бруклин, Лейкерс уступили Миннесоте

В ночь с четверга на пятницу, 7 октября, состоялось предсезонные игры НБА.

В Абу-Даби чемпион 2021 года Милуоки уступил Атланте, а в США прошли оставшиеся три матча, в которых чемпион 2020 года Лейкерс не одолели обновленную Миннесоту, Орландо вырвал победу у Сперс, а Хит не оставили шансов Нетс.

Помимо узнаваемых дуэлей, в мире также прошло две встречи: Оклахома сделала то, что не удалось Финиксу - обыграть Аделаиду. А Портленд с вернувшимся Дэмианом Лиллардом уничтожил Маккаби Раанана.

Атланта – Милуоки 123:113 (32:33, 39:34, 30:27, 22:19)

Атланта: Мюррэй (25 + 8 подборов + 9 передач), Янг (22), Хантер (17 + 7 подборов), Коллинз (16), Капела (5) – старт; А. Холидэй (16), Оконгву (11 + 7 подборов), Дж. Холидэй (9), Мартин (2), Силва (0), Этьенн (0), Камински (0), А. Гриффин (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (19 + 7 подборов), Портис (14 + 7 подборов), Аллен (13), Холидэй (12 + 7 передач), Б. Лопес (3) – старт; Картер (17), Ибака (15 + 7 подборов), Нвора (6), Мамукелашвили (5), Боучэмп (4), Коннотон (3), А. Грін (2), Хилл (0), Уиггинтон (0), Т. Адетокумбо (0).

Бруклин – Майами 80:109 (18:25, 25:36, 14:22, 23:26)

Бруклин: Дюрант (22), Эдвардс (6), О'Нил (6), Симмонс (4 + 10 подборов + 6 потерь), Клэкстон (0) – старт; Томас (13), М-ф Моррис (10), Дьюк (6), Шарп (6 + 7 подборов), Самнер (4), Ватанабе (3), Чиозза (0), Миллс (0).

Майами: Адебайо (17), Лаури (15), Струс (10), Батлер (2), Хайсмит (0) – старт; Кэйн (15 + 11 подборов + 5 перехватов), Робинсон (12), Буей (12), Смит (12), Йович (10), Дэйс (2), Гарретт (2), Робинсон (0).

Сан-Антонио – Орландо 99:102 (33:19, 19:30, 31:27, 16:26)

Сан-Антонио: Бэйтс-Диоп (12), Джонс (11), Васселл (11), Ричардсон (9), Пелтль (0) – старт; Макдермотт (14), Коллинз (9), Уэсли (8), Брэнэм (7), Сохан (5), Роби (4), Кузи (4), Дженг (3), Джонсон (2), Холл (0), Лэнгфорд (0).

Орландо: Картер (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (12), Банкеро (9), Саггс (6), Росс (5) – старт; М. Вагнер (10), Бамба (9), Хэмптон (8 + 7 подборов), Окики (7), Энтони (6), Кэннеди (4), Форд (2), Хьюстан (2), Харрис (2), Бол (0).

Лейкерс – Миннесота 99:114 (27:24, 16:28, 21:36, 35:26)

Лейкерс: Брайант (18 + 7 подборов), Пиппен-мл. (14 + 7 передач), Кристи (11), Ривз (6 + 8 подборов), Гэбриэл (2) – старт; Суидер (17), Райан (11), Уокер (10), Тоскано-Андерсон (6), Хафф (4 + 7 подборов), Бэйкон (0), Джонс (0).

Миннесота: Расселл (13), Эдвардс (13), Рид (8), Макдэниэлс (8 + 7 подборов), Гобер (5 + 12 подборов) – старт; Науэлл (13), Найт (11), Гарза (10), Мур (9), Форбс (7), Риверс (5), Маклафлин (4 + 6 передач), Принс (4), Андерсон (2), Лоусон (2), Майнотт (0), Эллеби (0).

Оклахома – Аделаида (Австралия) – 131:98 (35:16, 38:27, 35:27, 23:28)

Портленд - Маккаби Раанана (Израиль) 138:85 (39:22, 24:26, 41:23, 34:14)