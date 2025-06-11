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Футбол

Сборная Италии определилась с основным кандидатом на должность главного тренера

Легенда футбола может получить шанс проявить себя.
Сегодня, 07:38       Автор: Митя Шитко
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Дженнаро Гаттузо, вероятнее всего, возглавит сборную Италии.

Как информирует Gazzetta dello Sport, президент Федерации футбола Габриэле Гравина рассматривает несколько кандидатур, среди которых: Даниэле Де Росси, Фабио Каннаваро и Роберто Манчини.

Фаворитом считается Дженнаро Гаттузо, который недавно покинул пост главного тренера сплитского Хайдука. 

Гаттузо вместе с Хайдуком завершили сезон на третьем месте в чемпионате Хорватии, а также вылетели в четвертьфинале Кубка страны.

Итальянец руководил Хайдуком в 43 официальных матчах, в которых команда одержала 20 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. 

Напомним, что бывший тренер Ромы отказался возглавить сборную Италии.

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