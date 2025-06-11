Сборная Италии определилась с основным кандидатом на должность главного тренера

Легенда футбола может получить шанс проявить себя.

Дженнаро Гаттузо, вероятнее всего, возглавит сборную Италии.

Как информирует Gazzetta dello Sport, президент Федерации футбола Габриэле Гравина рассматривает несколько кандидатур, среди которых: Даниэле Де Росси, Фабио Каннаваро и Роберто Манчини.

Фаворитом считается Дженнаро Гаттузо, который недавно покинул пост главного тренера сплитского Хайдука.

Гаттузо вместе с Хайдуком завершили сезон на третьем месте в чемпионате Хорватии, а также вылетели в четвертьфинале Кубка страны.

Итальянец руководил Хайдуком в 43 официальных матчах, в которых команда одержала 20 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Напомним, что бывший тренер Ромы отказался возглавить сборную Италии.

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