Атлетико и саудовский топ-клуб заинтересованы в трансферном провале Ливерпуля

Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес летом этого года имеет возможность сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, нападающим мерсисайдцев интересуются Атлетико и Аль-Хиляль. Саудовский топ-клуб видит в Нуньесе альтернативу Виктору Осимхену.

Сумма потенциального трансфера неизвестна, но "красные" не против расстаться с Дарвином, который не оправдал ожиданий ни под руководством Юргена Клоппа, ни работая с Арне Слотом.

В прошлом сезоне Нуньес провел 47 матчей, где отличился 7 мячами и отдал 7 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один игрок Ливерпуля намекнул на желание покинуть клуб.

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