Талант Ливерпуля намекнул на уход из клуба

Полузащитник Ливерпуля и молодежной сборной Англии Харви Эллиотт прокомментировал свое будущее.

По словам Харви, он не хочет терять время, сидя на скамейке.

"Я реально не хочу терять время моей карьеры. Это ситуация, через которую нужно постоянно рефлексировать. Мне нужно понять, как я все делаю, и как я могу улучшить себя как игрок. Я просто хочу улучшить себя и быть лучшей версией. Я люблю клуб, фанатов и команду, но, как я уже говорил, сейчас важно понять, что будет важно для меня и моей карьеры».

С приходом Арне Слота Эллиотт потерял место в ротации и сыграл в АПЛ сезона-2024/25 чуть менее 400 минут, эта ситуация может даже ухудшиться с потенциальным приходом Флориана Вирца.

В услугах 22-летнего англичанина заинтересован ряд клубов АПЛ, в частности, Вулверхэмптон.

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