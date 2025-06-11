Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Де Брюйне продолжит карьеру

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне станет игроком Наполи.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 33-летний футболист согласился перейти в итальянский клуб после ухода из Манчестер Сити.

Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2 года с опцией продления на еще один сезон.

Кевин присоединится к клубу из Неаполя в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Де Брюйне провел 40 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити объявил о подписании лидера Лиона.

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