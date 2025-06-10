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Манчестер Сити объявил о подписании лидера Лиона

Райан Шерки заключил с "горожанами" многолетний контракт.
Сегодня, 21:28       Автор: Игорь Мищук
Райан Шерки стал игроком Манчестер Сити / mancity.com
Райан Шерки стал игроком Манчестер Сити / mancity.com

Манчестер Сити окончательно оформил трансфер полузащитника Лиона и сборной Франции Райана Шерки.

Об этом "горожане" объявили на своем официальном сайте.

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21-летний французский футболист подписал с английским клубом контракт на пять лет - до июня 2020 года.

Финансовая сторона перехода не разглашается, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Шерки провел за Лион во всех турнирах 44 матча, отличишись 12 голами и 20 результативными передачами.

Напомним, ранее Манчестер Сити также объявил о подписании лидера аутсайдера АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион трансферы Манчестер Сити Райан Шерки

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