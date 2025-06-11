Ребров: Украина была лучше Канады по большинству важных компонентов

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался об участии в товарищеском турнире Canadian Shield.

По словам специалиста, он не считает матч против хозяев турнира провальным, потому что его подопечные переиграли соперника по важным статистическим показателям.

«После первой игры, с Канадой, я не могу сказать, что я был недоволен игроками. Я был недоволен теми решающими ошибками, которые мы сделали.

Я смотрю на статистику. Большинство очень важных компонентов мы выиграли у Канады, но проиграли матч — пропустили четыре гола. Вот почему я был настолько расстроен.

Но я думаю, что игроки старались сделать все возможное. Просто решающие ошибки, которые мы допустили, изменили игру«.

Также Ребров подчеркнул, что в матче с Новой Зеландией было важно показать надежную игру в защите

»В матче с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить свои ворота неприкосновенными. К сожалению, мы пропустили один гол, но, на мой взгляд, сыграли сконцентрированно в защите, что важно, и создали много моментов, чтобы выиграть поединок», - сказал специалист.

Напомним, ранее Ребров рассказал, почему Украина сыграла на товарищеском турнире.

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